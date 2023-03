Lavoro: rinnovato accordo tra Legacoop Romagna e Randstad

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Rinnovato l'accordo tra Legacoop Romagna-Federcoop Romagna e l'agenzia per il lavoro Randstad Italia dedicato alla selezione e alla ricerca del personale. Nel primo anno di collaborazione tra le due realtà - spiega una nota de - sono state circa 700 le persone, il 61% donne, selezionate per conto delle cooperative romagnole. Nel dettaglio ogni contratto di somministrazione ha avuto una durata media di 2,5 mesi, mentre poco meno di 40 sono le cooperative che si sono avvalse dei servizi previsti nell'accordo quadro, sulle 380 associate a Legacoop.

In particolare l'intesa con Randstad consente alle cooperative associate a Legacoop Romagna e alle aziende clienti di Federcoop Romagna, di accedere a condizioni particolarmente vantaggiose ai servizi per la ricerca e selezione di personale e la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

"Il bilancio del primo anno di collaborazione — osserva in una nota Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna e Federcoop Romagna — è molto positivo, perché ci ha consentito di dare risposta a uno dei principali problemi che affrontano le nostre cooperative, quello della carenza di manodopera. Nel semestre in corso le cooperative aderenti a Legacoop Romagna dichiarano un fabbisogno di 2.850 persone e, per fare fronte a questa esigenza, sta proseguendo il nostro progetto di costituire un network progettuale sul mercato del lavoro, attraverso un costante percorso di selezione e formazione, gestito da Federcoop e dal settore Risorse umane" "La scarsità di professionalità certificata è un tema molto sentito dalle aziende romagnole - argomenta Sonia Sabbatelli, direttrice regionale di Randstad Italia - ma non solo. Il rinnovo di questa convenzione arriva in seguito ai risultati registrati nel 2022 e che sono stati significativi in termini quantitativi ma anche qualitativi". (ANSA).