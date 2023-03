Gkn: Borgomeo, Cig? Non ho più responsabilità in Qf

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - "In merito alla cassa integrazione preciso che riguarda la liquidazione della società e quindi i professionisti che seguono la procedura, non più me, che non ho più responsabilità". E' quanto precisa Francesco Borgomeo a proposito di Qf Spa, la società da lui fondata e ora in liquidazione, che aveva rilevato la fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). (ANSA).