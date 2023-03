Favorire welfare e cultura, al via bandi Fondazione Carigo

(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - Sostenere progetti culturali e sociali nel territorio di Gorizia: è l'obiettivo dei bandi di finanziamento aperti dalla Fondazione Carigo e che mettono a disposizione 420 mila euro.

I bandi sono rivolti a enti pubblici, realtà del Terzo Settore, cooperative e imprese sociali. Le domande potranno essere compilate online fino al 13 aprile alle 12. Il bando "Welfare di comunità" - informa una nota - con una disponibilità di 150 mila euro, è rivolto al sostegno di azioni e servizi a beneficio delle categorie svantaggiate, "per favorire l'inclusione sociale e combattere povertà, fragilità sociale e disagio giovanile, nonché promuovere tutela dell'infanzia, cura e assistenza agli anziani e ai disabili, inclusione socio lavorativa, integrazione degli immigrati e dotazione di strumenti per le cure sanitarie".

Il bando "Eventi e Manifestazioni Culturali", con una disponibilità di 80 mila euro, è destinato a sostenere manifestazioni ed eventi culturali. Il bando "Identità Culturali", con una disponibilità di 100 mila euro, si rivolge invece a progetti di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale locale. Previste anche sessioni erogative generali nei settori 'arte' e 'volontariato' . "La Fondazione - ha affermato il presidente, Alberto Bergamin - crede fermamente nella cultura locale, nella solidarietà e nel sostegno alle categorie più fragili del territorio. In vista di Go2025, questi bandi assumono un valore ancora più significativo, poiché offrono la possibilità di sostenere e promuovere progetti culturali e sociali di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio e la coesione sociale". (ANSA).