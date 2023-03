Confcommercio, Regione proroghi i dehors 'Covid' a fine anno

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Dopo che il decreto 'Milleproroghe' ha posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre prossimo la possibilità di ampliamento dei dehors concessa durante il periodo della pandemia da Covid-19, Fipe Confcommercio Vda chiede all'amministrazione regionale di "allinearsi alla normativa nazionale".

"Alle amministrazioni comunali e allo Sportello unico per le imprese locali invece chiediamo - afferma il presidente dell'associazione, Graziano Dominidiato - di mettere mano ai regolamenti dehors attuali cercando di venire incontro alle nuove necessità sia imprenditoriali che della popolazione e di renderli compatibili col nuovo regolamento d'igiene dei pubblici esercizi approvato con Legge regionale 2 del 2 dicembre 2022. A tal proposito la nostra associazione si dichiara sin d'ora disponibile a degli incontri al fine di analizzare tale proposta".

Secondo Adriano Valieri, direttore generale Confcommercio Vda, "i sei mesi di proroga del governo devono essere utilizzati dalle amministrazioni comunali per realizzare dei regolamenti appositi per i tavolini all'aperto o strutture fisse. Dobbiamo passare da una situazione emergenziale a una soluzione strutturale che non deve avere regole identiche, ma deve essere un giusto compromesso". Aggiunge: "Da dopo il Covid tutto è cambiato e siamo ripartiti da un vero e proprio 'anno zero'. E' nata una rivoluzione del concetto dei dehors", che "sono uno spazio pubblico, non estraneo alla città, ma parte del tessuto urbano che dà valore a questo spazio". (ANSA).