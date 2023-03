Welfare: Pd E-R, a che punto è riconoscimento per i caregiver?

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - "A che punto è il percorso riferito al conseguimento e alla certificazione, riconoscimento e valorizzazioni delle competenze e dell'insieme delle conoscenze e capacità riguardanti le attività specifiche di caregiver?". È il quesito principale che la consigliera regionale del Pd Palma Costi rivolge all'esecutivo dell'Emilia-Romagna sul percorso di riconoscimento e valorizzazione per le attività svolte dai caregiver. Nell'atto, sottoscritto anche dalla collega di gruppo Francesca Maletti, ricordando il significato del termine caregiver, si sottolinea che "svolgono un ruolo importante nel sistema sociosanitario, fornendo assistenza domiciliare alle persone anziane o con disabilità. Tutto ciò riduce il carico sulle strutture sanitarie e migliora la qualità della vita delle persone assistite".

A seguito dell'approvazione della Legge 2/2014, il caregiver viene propriamente definito e riconosciuto, elencando gli interventi a favore di questa figura da parte di Regioni, Ausl e dei Comuni con la partecipazione dell'associazionismo e del volontariato. Nello stesso dettato legislativo, poi, veniva disposto che "per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare, potrà essere valutata si fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze,".

Stimando che in Emilia-Romagna siano circa 10mila le persone interessate da questa definizione (per la maggior parte donne) che annualmente escono da un'esperienza di caregiver ancora nella fascia di età lavorativa, Costi, sollecita la giunta regionale a mettere in atto "un'azione mirata a una rapida definizione, promozione e comunicazione dei provvedimenti annunciati, con il coinvolgimento attivo delle rappresentanze dei caregiver familiari". (ANSA).