Unioncamere Veneto favorevole ad autostrada Venezia-Monaco

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAR - Unioncamere del Veneto è favorevole al progetto dell'autostrada Venezia-Monaco e lo rilancia a sostegno del 'sì' del governatore del Veneto Luca Zaia delle categorie economiche e dei sindacati del Bellunese.

"Tutto il sistema camerale appoggia e sostiene con convinzione la proposta del Presidente Zaia e si mette a disposizione della Regione del Veneto per portarla avanti - dice il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza -. Dell'opera si parla, a fasi alterne, da almeno cinquant'anni e, pur sembrando in tempi diversi accantonata, Unioncamere non ha mai smesso di crederci".

"Lo indichiamo da tempo, ma oggi più che mai abbiamo sotto gli occhi che è urgente e necessario trovare una soluzione condivisa per la creazione di un valico alpino tra Veneto e Austria alternativo al Brennero - continua il Presidente di Unioncamere -. Cinque anni fa, con l'Osservatorio sulla mobilità del Sistema Camerale, avevamo richiamato l'opportunità del prolungamento autostradale dell'A27 abbiamo anche scritto al Governo del Tirolo per sostenere l'opera con un 'patto di ferro' e ripetutamente, in questi ultimi anni, abbiamo prodotto analisi sul traffico e studi sui flussi di persone e merci per sostenerne la fattibilità". (ANSA).