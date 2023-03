Superbonus:Confartigianato,crediti incagliati una ditta su 5

(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - Le micro e piccole imprese siciliane fanno duramente i conti con la battuta d'arresto del superbonus e soprattutto con il mancato sblocco della cessione dei crediti fiscali. Da un sondaggio, realizzato dal 17 febbraio al 2 marzo dall'Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia a cui hanno partecipato quasi 200 imprese associate che operano nel settore delle costruzioni, si evince che il problema dei crediti 'incagliati' nei cassetti fiscali riguarda oltre un'azienda su cinque dell'edilizia e dell'installazione di impianti che operano sull'Isola.

Secondo quanto indicato ammonta a 130 mila euro l'importo medio dei crediti 'incagliati' per impresa. Situazione si riverbera sulle imprese del settore che operano sull'Isola comportando, in prima battuta, il blocco dei cantieri. Nel 30% dei casi, invece, è probabile la chiusura e/o la riduzione del personale.

"Non è più rimandabile una soluzione definitiva al problema.

Questo sondaggio che abbiamo voluto realizzare sul nostro territorio ci dimostra concretamente i danni che stanno subendo le nostre imprese - dice Matteo Pezzino, presidente di Anaepa Confartigianato edilizia Sicilia - Sarebbe utile metterci intorno a un tavolo per ripensare i bonus edilizi, a una loro evoluzione come incentivo fiscale per uno sviluppo virtuoso di un settore trainante per l'intera economia come quello dell'edilizia. Non deve venir demonizzato lo strumento dello sconto in fattura e la cessione del credito ma occorre regolamentarlo in funzione della sostenibilità della fiscalità generale nell'ottica di una programmazione strutturale della transizione energetica con risorse dedicate e definite. Adesso ci troviamo di fronte al rischio concreto di un'emergenza sociale, oltre che economica". (ANSA).