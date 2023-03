Spagna: Sánchez, riforma pensioni garantirà sostenibilità

(V. 'Spagna: patto nel governo per completare'... delle 11:23) (ANSA) - MADRID, 10 MAR - La riforma del sistema pensionistico che il governo spagnolo presenta oggi alle parti sociali del Paese iberico ne "rafforza l'equità" e soprattutto "ne garantisce la sostenibilità" per "i prossimi decenni": lo ha detto il premier Pedro Sánchez dopo una visita al Supercomputing Centre di Barcellona. "In riassunto, stiamo dando sicurezza e stabilità ai nostri anziani e alle loro pensioni, presenti e future", ha aggiunto. (ANSA).