Sequestro cosmetici: Confcommercio, congratulazioni a Gdf

"Ringraziamo le Fiamme Gialle di Padova per la buona riuscita di questa operazione, e in generale tutte le FF.OO. impegnate nel contrasto al commercio illegale.

Un fenomeno che come Confcommercio Veneto segnaliamo ormai da tempo, che vede la nostra associazione di categoria impegnata in prima linea a tutela degli operatori della filiera e dei consumatori". Lo afferma il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, commentando le operazioni che che hanno portato al sequestro di 420 cosmetici dannosi e di 1,6 milioni di articoli pericolosi per i consumatori.

"Chi produce e vende merce contraffatta si crede il più furbo di tutti - continua Bertin - ma in realtà danneggia l'intero comparto, mettendo in pericolo la salute dei cittadini e il futuro delle nostre imprese. Qualsiasi concorrenza sleale che alteri il mercato va contrastata con fermezza. Ci sentiamo maggiormente al sicuro sapendo che le Forze dell'ordine sono dalla nostra parte". (ANSA).