Pnrr: Cna E-R, può essere prossimo Superbonus per le aziende

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - Nell'attuale quadro economico e congiunturale "il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le opportunità che ne derivano possono essere il prossimo Superbonus per le imprese". E' quanto sostenuto dal presidente di Cna Emilia-Romagna, Paolo Cavini in occasione della conferenza 'Pnrr e Appalti pubblici' organizzata dalla stessa associazione a Bologna.

In Italia, grazie al Superbonus, il settore delle costruzioni nel 2021 ha costituito il 27% del Pil e il 22% nel 2022, "ora - ha argomentato - si deve guardare al mercato degli appalti pubblici che potrebbe costituire la nuova opportunità di ripresa per le aziende" In base al monitoraggio al Pnrr della Regione Emilia-Romagna, evidenzia la Cna emiliano-romagnola, "sono, ad oggi, 6,85 i miliardi a disposizione del territorio regionale. Di questi, più di 2,5 miliardi di euro si riferiscono a lavori pubblici che possono riguardare direttamente micro e piccole imprese", secondo una analisi del Centro Studi di Cna Emilia-Romagna che ha interpretato i 7.900 interventi visibili sulla piattaforma open data della Regione.

A giudizio di Cavini, ancora, "la spinta propulsiva delle opportunità date dal Pnrr è unica e irrinunciabile: il 2023 rappresenterà un momento cruciale per il nostro futuro, E così, nel susseguirsi di emergenze, abbiamo innestato nuovi anticorpi ai nostri sistemi economici: la 'cura' rappresentata dal Pnrr e da tutti i fondi europei - ha concluso - ne è l'esempio più virtuoso". (ANSA).