Francia: pensioni, Macron a sindacati, 'dialogo con governo'

(ANSA) - PARIGI, 10 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron "non sottovaluta" il "malcontento" dell'opinione pubblica per la riforma delle pensioni, ma ne difende più che mai la "necessità" e ribadisce di voler andare "fino in fondo": lo afferma lo stesso presidente alla vigilia di una nuova grande giornata di manifestazioni, domani, rispondendo con una lettera al messaggio dei sindacati che gli chiedevano di essere ricevuti con urgenza. Su questo punto particolare, ha ricordato ai partner sociali che il loro interlocutore è il governo, mentre lui, il presidente, si rivolge "ai francesi".

Macron ha lanciato ai sindacati un appello al "dialogo": "il governo è, come è sempre stato, al vostro ascolto per andare avanti con il dialogo senza transigere sulla necessità di ripristinare un equilibrio duraturo del nostro regime pensionistico". "Non sottovaluto il malcontento di cui vi fate portavoce - continua Macron nella lettera - come non sottovaluto le angosce espresse da molti francesi preoccupati di non avere mai la pensione". (ANSA).