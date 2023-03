Fisco: Pella (Fi), governo taglierà presto traguardo riforma

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Il governo di centrodestra saprà tagliare presto anche il traguardo di una riforma fiscale che il Paese attende da anni, nella direzione della semplificazione e dell'abbassamento della pressione fiscale, la ricetta storicamente applicata da Forza Italia". Così Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio.

"Voglio ricordare - sottolinea Pella - che la flat tax é stata proposta per primo dal presidente Silvio Berlusconi. Già in legge di Bilancio, Berlusconi ha dato indicazioni a me, in qualità di capogruppo e relatore, per l'estensione agli autonomi della tassa piatta, l'abbassamento del cuneo fiscale, la decontribuzione per le assunzioni dei giovani".

"L'unico capo di governo che ha sempre lavorato per abbassare le tasse - aggiunge - é stato proprio Berlusconi, ad esempio quando eliminò l'Ici sulla prima casa, ritenuta un bene essenziale per cittadini e famiglie, ristorando le casse dei Comuni con un pari gettito".

"La legge delega su cui lavora il governo - spiega - mira a mantenere il principio di progressività, garantendo l'equità orizzontale e assicurando un importante processo di revisione e semplificazione. Sarà questo governo a licenziare un testo in grado di rendere il Paese più giusto e più attrattivo". (ANSA).