Fisco: Mangialavori (FI), non siamo un popolo di evasori

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Gli obiettivi della legge delega di riforma fiscale sono più che condivisibili. In Italia, il contribuente vive in una sorta di giungla delle tasse. Bisogna rendere il sistema più coerente con le esigenze del mondo produttivo e, allo stesso tempo, più semplice e razionale per cittadini e famiglie. Dei milioni di italiani in debito con l'Erario, una gran parte lo è per meno di mille euro. Segno che non siamo un "popolo di evasori", siamo un popolo che ha difficoltà a rapportarsi con il fisco". A scriverlo in una nota è il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori (FI).

"Non dimentichiamo - aggiunge - che per gli adempimenti tributari alle imprese serve quasi il doppio del tempo rispetto agli altri Paesi europei. La maggioranza lavorerà in sinergia con il governo perché il provvedimento abbia luce in tempi rapidi e nel migliore dei modi". (ANSA).