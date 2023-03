Fisco: Leo, per riforma importante confronto con professioni

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Nella riforma fiscale, "che porteremo la prossima settimana in Consiglio dei ministri", sarà "importante il confronto con le professioni". A dirlo, in un videomessaggio inviato in occasione del convegno dell'Associazione nazionale dei commercialisti (Anc), a Torino, il viceministro dell'Economia Maurio Leo, toccando anche un tema molto caro al sindacato dei professionisti, ossia il rispetto dello Statuto del contribuente, una norma del 2000 su cui, indica il numero due di via XX settembre, "lavoreremo per farla diventare legge generale". (ANSA).