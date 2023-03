Fisco: Landini, riforma nella direzione opposta alla nostra idea

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sulla riforma del fisco "da quel poco che ho capito da ieri, la nostra proposta va nella direzione opposta rispetto a quella che sta discutendo il governo. Però prima di esprimere un giudizio, voglio conoscere la proposta del governo e capire concretamente qual è, proprio perché non siamo pregiudiziali. Ma finora non ci è stato presentato nulla, circolano bozze e io non discuto di bozze ma di cose concrete".

Così risponde il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della presentazione del XIX congresso nazionale, in programma a Rimini dal 15 al 18 marzo. "Ad oggi - prosegue Landini - continuiamo a dire che chiediamo al governo che si confronti con noi prima di prendere decisioni. Questo non sta avvenendo, se proseguono su questa strada dovremo decidere come sosteniamo le nostre rivendicazioni e proposte". (ANSA).