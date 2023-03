Fisco: Fedriga, con meno pressione Paese è più competitivo

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - La minor pressione fiscale, su cui punta il Governo, "mi auguro possa essere uno dei fattori competitivi del sistema Paese. Sicuramente la pressione fiscale è stata uno dei deficit che ha vissuto il Paese negli ultimi decenni, a cui si deve abbinare una forte semplificazione e chiarezza normativa che purtroppo sono mancate. L'incertezza normativa che abbiamo visto in questi anni è un altro dei fattori che non fa decidere l'Italia e il sistema Italia come possibile investimento internazionale". Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda sul fisco, a margine dell'inaugurazione di Olio Capitale, oggi a Trieste. (ANSA).