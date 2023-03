Fisco: de Bertoldi (FdI), necessario agire su Casse private

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Magari l'intervento sarà limitato, in considerazione delle risorse disponibili, ma è giusto che, finalmente, con la delega fiscale, il governo agisca per ridurre la tassazione sui rendimenti finanziari delle Casse, attualmente trattate al pari degli speculatori, mentre sono Enti che si occupano dei professionisti, anche in termini di prestazioni di welfare erogate". A dirlo il deputato di FdI e relatore del decreto sul Superbonus Andrea de Bertoldi, dal palco del convegno promosso oggi, a Torino, dall'Associazione nazionale commercialisti (Anc), in merito all'intenzione dell'Esecutivo di rivedere l'imposizione tributaria sui ricavi che derivano dalle operazioni finanziarie effettuate dalle Casse pensionistiche private, che 'pesa' per il 26%. (ANSA).