Fisco: Congedo (FdI), è una riforma epocale

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "La legge delega della riforma fiscale sul tavolo del governo contiene provvedimenti che vanno nella direzione di famiglie e imprese. La novità assoluta sarà rappresentata da un fisco che lascia in pace i contribuenti nei mesi di agosto e dicembre. Una Flat tax per tutti, zero iva su pane, pasta e latte, riforma dell'Irpef con tre scaglioni e aliquote più basse, sono solo alcuni dei punti toccati di una riforma epocale dell'intero sistema fiscale che nessun governo fino ad oggi ha avuto il coraggio di affrontare. Combattere la tassa occulta della burocrazia e, nello specifico, della burocrazia fiscale, che costituisce un peso ormai insostenibile che soffoca imprese e ne riduce la competitività, sarà l'ulteriore sfida di Fratelli d'Italia nel corso dell'iter parlamentare". Lo dichiara il capogruppo alla Camera in commissione Finanze di Fratelli d'Italia, Saverio Congedo.

