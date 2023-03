Fisco: Bonomi, riforma ha senso se è organica

(ANSA) - CATANZARO, 10 MAR - "Siamo molto ansiosi di vedere questa riforma. Non abbiamo ancora un testo e quindi non possiamo dare alcun giudizio. Noi ci aspettiamo una riforma organica. Una riforma del fisco ha senso se è organica". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria a Catanzaro.

"Se parliamo di fisco d'impresa - ha aggiunto Bonomi - noi pensiamo che si debba cambiare il paradigma: non più un fisco volto solo a essere visto come gettito fiscale per lo Stato ma un fisco amico delle imprese e di chi vuole fare. Che premi chi investe e chi capitalizza le proprie imprese. Se invece si pensa di utilizzare il fisco d'impresa come leva per le assunzioni, noi crediamo che sia un'altra la strada e che sono le decontribuzioni. Aspettiamo di vedere i testi". (ANSA).