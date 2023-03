Ex Ilva: Usb,non ci sono condizioni per parlare di nuova Cig

(ANSA) - TARANTO, 10 MAR - "Si torna a discutere di cassa integrazione senza che ci sia neanche l'ombra di piano industriale e quindi senza alcuna garanzia occupazionale. Non vi sono quindi le condizioni per poter parlare di un accordo sulla cassa integrazione. Inoltre non si è assolutamente parlato di integrazione salariale per i lavoratori diretti, cosa che si rivelerebbe importante, né si è fatto cenno ad un percorso da avviare per discutere degli accordi di secondo livello". Lo afferma il coordinamento nazionale Usb dopo l'incontro in videoconferenza, sulla richiesta di proroga della cassa integrazione chiesta per tremila lavoratori di Acciaierie d'Italia, tra il ministero del Lavoro, la responsabile delle risorse umane di Acciaierie d'Italia Virginia Piccirilli, le Regioni (Puglia, Piemonte, Liguria e Lombardia) e i comuni dei luoghi in cui si trovano gli stabilimenti del gruppo e le organizzazioni sindacali. Per l'Unione sindacale di base "il rinnovo della cassa integrazione non è assolutamente ammissibile, soprattutto nel momento in cui sono ormai quasi scaduti i termini per richiamare i lavoratori di Taranto e Genova rimasti alle dipendenze di Ilva in Amministrazione straordinaria". (ANSA).