Ex Ilva: Uilm, 'no alla Cigs, riaprire confronto al Mimit'

(ANSA) - TARANTO, 10 MAR - "Senza certezze per il futuro, continuano a non esserci giustificazioni per la richiesta di prosecuzione di cassa integrazione straordinaria per tremila lavoratori, di cui 2.500 a Taranto. Chiediamo al ministro Urso di riaprire una discussione seria e concreta al Mimit (Ministero delle Imprese e del made in Italy) sul destino del gruppo siderurgico. Consideriamo, inoltre, grave l'assenza di rappresentanti del Mimit nell'incontro convocato oggi dal ministero del Lavoro". Lo dichiarano Rocco Palombella, segretario generale Uilm, e Guglielmo Gambardella, responsabile Siderurgia della segretaria nazionale, al termine dell'incontro in videoconferenza convocato dal Ministero del Lavoro per l'avvio dell'esame della richiesta di proroga dell'ammortizzatore sociale. L'incontro è stato aggiornato al 23 marzo.

"Nonostante le positive condizioni di mercato - sottolineano Palombella e Gambardella - e i 680 milioni di euro di fondi pubblici, la gestione del più grande gruppo siderurgico italiano continua ad essere disastrosa a scapito dei lavoratori che subiscono l'impatto della cassa integrazione e a dover vivere di sussidi" Qual è "l'ostacolo - si chiedono ancora - che non consente la risalita produttiva a sei milioni di tonnellate? Dall'azienda non abbiamo ricevuto mai una risposta concreta". Mentre l'azienda, proseguono i due esponenti della Uilm, "continua a dichiarare di voler investire, come nel caso dell'Afo 5, e di voler aumentare la produzione, arrivando a 4 milioni di tonnellate quest'anno, la realtà però è diversa ed è drammatica.

Registriamo una produzione minima, due altoforni in marcia su tre disponibili, l'Acciaieria 1 a metà servizio, l'Acciaieria 2 fermata stanotte e gli impianti di verticalizzazione in gran parte chiusi. Si rischia di arrivare ben al di sotto delle previsioni produttive, come accaduto lo scorso anno". (ANSA).