Ex Ilva: riunione al Ministero del Lavoro su proroga Cig

(ANSA) - TARANTO, 10 MAR - Si è svolto oggi al Ministero del Lavoro un incontro per avviare l'esame della richiesta di rinnovo della cassa integrazione straordinaria (che è in scadenza il 27 marzo) presentata a fine febbraio da Acciaierie d'Italia per tremila dipendenti in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto. Le parti si sono aggiornate al 23 marzo.

Oltre alle organizzazioni sindacali, erano presenti le Regioni Puglia, Piemonte, Liguria e Lombardia, dove hanno sedi impianti dell'ex Ilva. La richiesta di cassa è per la durata di un anno, ma per lo stabilimento di Taranto per il momento la scadenza è fissata per il 19 giugno 2023. In seguito l'azienda avvierà comunque la procedura per la concessione della Cassa integrazione straordinaria in deroga, prolungando il periodo degli ammortizzatori sociali come per gli altri siti. "Il Ministero del Lavoro - sottolineano in una nota le Rsu della Uilm - ha voluto creare un luogo di confronto tra le parti, al fine di trovare una soluzione efficace che possa soddisfare le esigenze di tutti, ma allo stato attuale la riunione non ha soddisfatto perché non c'è stato nessun passo in avanti rispetto al mancato accordo dello scorso anno. Continueremo il confronto con le parti che possa portare una risposta concreta per tutti i lavoratori". (ANSA).