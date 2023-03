Confartigianato, ok 2 anni proroga dehors Firenze,ora regole

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - La Confartigianato di Firenze accoglie con soddisfazione la proroga delle autorizzazioni per i dehors per due anni e il segretario generale della categoria Jacopo Ferretti sottolinea in una nota che "il Comune ha dimostrato di ascoltare il tessuto produttivo e imprenditoriale della città e di voler sostenere concretamente i locali e il mondo della ristorazione, che tanto ha sofferto in questi anni.

Una scelta positiva, la condividiamo in toto, in attesa di far parte del tavolo per la nuova determinazione delle regole. Bene, inoltre, la procedura semplificata per sedie e tavolini".

