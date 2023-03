Cna e Confesercenti, su dehors Firenze serve nuovo modello

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Diverse le reazioni delle associazioni dopo la proroga dei dehors a Firenze. Secondo il presidente di Cna Firenze Luca Tonini "è importante che i prossimi due anni, cioè il tempo che Palazzo Vecchio ritiene necessario affinché i tavoli tecnici di Comune e Soprintendenza svolgano un apposito studio in materia, non ingessino la situazione ed ostacolino la libertà di impresa. Esistono infatti ancora attività, come i panifici, le pizzerie a taglio e, più in generale, quelle che non effettuano somministrazione, che non possono neppure presentare domanda per nuovi spazi di ristoro all'aperto. Serve un maggior coinvolgimento delle categorie economiche sulle scelte strategiche per il futuro della città in questa nuova fase post-pandemica".

La Confesercenti Firenze, in una nota, si dice "pronta a portare idee, progetti, proposte ai vari tavoli di confronto annunciati da Palazzo Vecchio per disegnare il nuovo piano generale per l'occupazione di spazi pubblici per il ristoro all'aperto, anche tenendo conto dell'evoluzione imprenditoriale nel settore e della necessità di raggiungere un nuovo equilibrio tra pubblico e privato. Chiediamo di essere convocati quanto prima per cominciare a lavorare in questa direzione, anche perché riteniamo assolutamente prioritario definire, in uno spazio temporale almeno dimezzato rispetto al biennio del rinnovo, le nuove regole del gioco". Confesercenti auspica che "il nuovo orizzonte temporale di due anni sia comunque accompagnato da una significativa celerità nel lavoro di confronto e di costruzione di un nuovo, moderno, funzionale e coerente modello di somministrazione all'aperto da definirsi nei prossimi 12 mesi".