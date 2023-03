Bapr: accordo con Elite per la crescita delle pmi siciliane

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Banca Agricola Popolare di Ragusa ha sottoscritto un accordo con Elite, società del gruppo Euronext, "per agevolare le piccole e medie imprese che vogliono intraprendere solidi percorsi di formazione" e "cogliere nuove opportunità di crescita, in un contesto di mercato in continuo mutamento, anche alla luce delle risorse messe a disposizione con il Pnrr". Lo si legge in una nota secondo cui l'iniziativa "rientra nella più ampia partnership fra Bapr ed Elite che ha l'obiettivo di supportare i progetti di crescita e sviluppo delle piccole e medie imprese attraverso la condivisione di esperienze, l'accesso a fonti di finanziamento diversificate e un percorso di training dedicato".

"Con questo accordo Banca Agricola Popolare di Ragusa prosegue, con azioni concrete, a sostenere le imprese clienti che desiderano intraprendere percorsi di crescita e innovazione.

Le aziende che prenderanno parte a questo percorso verranno selezionate nei territori tradizionali di riferimento di Bapr, rafforzando il nostro ruolo di sostegno all'economia siciliana." ha dichiarato il Direttore Generale, Saverio Continella. (ANSA).