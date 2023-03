++ Inps: in 2023 assegno maternità Comuni sale dell'8,1% ++

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - L'assegno di maternità concessa dai Comuni alle madri, anche adottive o in affidamento preadottivo, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di titolo di soggiorno, si rivaluta per il 2023 dell'8,1%. Come spiega l'Inps l'assegno per il 2023 è pari, nel suo importo pieno, a 1.917,30 euro, erogati in cinque rate mensili di 383,46 euro massimo.

Il requisito Isee per ottenere l'assegno in misura intera è pari a 19.185,13 euro. (ANSA).