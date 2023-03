++ Industria: Istat, prezzi produzione a gennaio -7,5% ++

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - A gennaio 2023 i prezzi alla produzione dell'industria registrano una flessione congiunturale del 7,5% e una crescita tendenziale dell'11,1%, in netto rallentamento rispetto al mese precedente (+31,7%). Lo rileva l'Istat. Sul mercato interno i prezzi diminuiscono del 9,9% su base mensile e crescono dell'11,6% su base annua (era +39,2% a dicembre 2022). Al netto del comparto energetico, invece, i prezzi mostrano una dinamica congiunturale positiva (+0,5%), per quanto contenuta, e crescono del 9,8% in termini tendenziali, spiega l'Istituto. (ANSA).