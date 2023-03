++ Fisco: Iva omogenea beni rilevanza sociale,ridurla su arte ++

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Razionalizzare il numero e la misura delle aliquote Iva secondo i criteri posti dalla normativa Ue, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento Iva per i beni e servizi similari, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale". E' quanto prevede una bozza della delega al governo per la riforma fiscale. Nel testo si chiede anche di ridurre l'aliquota dell'Iva all'importazione di opere d'arte, estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessione di oggetti d'arte o da collezione. (ANSA).