++ Fisco: bozza riforma in 22 articoli, da tasse a sanzioni ++

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Principi generali e tempi di attuazione; i tributi, dalle imposte sui redditi ai tributi degli enti territoriali; procedimenti e sanzioni; testi unici e codici; disposizioni finanziarie. Sono i contenuti di una delle bozze su cui si lavora per la delega al governo per la riforma fiscale. Il testo è suddiviso in 5 parti e 22 articoli e delega il governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la "revisione del sistema tributario". (ANSA).