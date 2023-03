Tassa soggiorno a Caserta: Confcommercio, strumento utile

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAR - "La decisione del tavolo del turismo di istituire una tassa di soggiorno per i turisti in visita a Caserta rappresenta una svolta favorevole per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio". Così Sebastiano Simone, delegato di Federalberghi Confcommercio Caserta e Onorato Damiano, delegato Federalberghi extra alberghiero (B&B, case vacanze, affittacamere e non solo) commentano la proposta avanzata dal tavolo tra Comune e associazioni di categoria, tra cui la stessa Confcommercio, di proporre l'istituzione di una tassa di soggiorno da 1,5 a 3 euro (la proposta dovrà essere approvata dal Consiglio comunale).

"Con gli introiti di questa tassa - fanno notare - l'Ente disporrà di maggiori risorse economiche per i servizi destinati al settore. Tra questi il potenziamento dei parcheggi e del trasporto pubblico con corse dedicate e turni festivi, un nuovo arredo urbano, una maggiore cura delle piazze e delle strade del centro storico, più controlli per garantire la sicurezza ai visitatori, un miglioramento della comunicazione attraverso un portale ad hoc. Si tratta di un vero e proprio investimento che, se gestito bene, consentirà, nel giro di qualche anno, di promuovere questo territorio ed il suo brand. L'auspicio è che il Comune si impegni a verificare che tutte le strutture corrispondano il contributo incassato dai turisti".

A Caserta si stima vi siano tra B&B e hotel circa 2000 posti letto. "Il provvedimento concordato oggi dai rappresentanti del Tavolo sul Turismo -sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco - rappresenta una ulteriore tappa del percorso sinergico che abbiamo intrapreso con le istituzioni locali. L'obiettivo è infatti quello di garantire continuità e partecipazione assidua al dibattito sui temi che coinvolgono la categoria e al quale auspichiamo partecipino solo le associazioni riconosciute e legittimate". (ANSA).