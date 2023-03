Pensioni: dottori commercialisti,evento domani Reggio Emilia

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La Cassa dottori commercialisti (Cdc) sarà domani, 10 marzo, a Reggio Emilia, dalle 9:30 (presso il Tecnopolo, in Piazzale Europa, 1) per un incontro con gli iscritti, occasione per evidenziare alcuni dati degli associati: sono 594 i professionisti reggiani all'Ente pensionistico guidato da Stefano Distilli, "ovvero quasi il 10% del totale dei professionisti dell'Emilia-Romagna" e "i colleghi under40 rappresentano il 25,1% della platea, una percentuale maggiore rispetto alla media nazionale (21,1%) e regionale (22,6%). Le donne rappresentano, invece, il 41,1% del totale, un valore perfettamente in linea con il dato regionale (41,1%) e molto più alto di quello nazionale (33,3%)", recita una nota della Cdc.

Sul fronte dei redditi e dei volumi d'affari dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021, l'andamento per i dottori commercialisti reggiani "è in crescita rispetto all'anno precedente: nel dettaglio, i redditi medi raggiungono oltre 89.000 euro contro i quasi 85.000 del 2021 e un volume d'affari di quasi 158.000 euro, rispetto agli oltre 151.000 dichiarati nel 2021.

Nonostante la crescita sia minore rispetto al valore italiano, i redditi medi dei professionisti reggiani sono maggiori di oltre il 20% rispetto alla media nazionale", si sottolinea.

Durante il 2022, in favore dei colleghi reggiani, la Cassa ha erogato contributi di assistenza ordinaria per un totale di quasi 180.000 euro, di cui oltre l'80% destinato al sostegno della maternità. Distilli ricorda che l'Ente "è impegnato da sempre nella costruzione di un sistema previdenziale equo e sostenibile e ha adottato negli anni politiche di welfare strategico che permettono di sostenere la categoria in tutte le fasi della vita. Nell'ultimo anno, oltre alle iniziative a favore della crescita professionale degli iscritti, la Cdc ha progressivamente ampliato e aggiornato le tutele sanitarie, anche in un'ottica di prevenzione, per dare risposte sempre più efficaci ai bisogni della categoria", chiosa il numero uno della Cassa. (ANSA).