Nutriscore nemico del Made in Italy, tre prodotti off-limits

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Olio extravergine di oliva, Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma, tre prodotti iconici del Made in Italy sarebbero catalogati come 'poco sani' se entrasse in vigore il sistema di etichettatura Nutriscore. A stabilirlo è un simulatore messo a punto dal team di Withub e di Gea - Green Economy Agency, in collaborazione con l'Università di Pisa - Centro Nutrafood, per calcolare la lettera e il colore assegnato ai tre prodotti in caso dell'applicazione dell'etichettatura nutrizionale. Un sistema nato in Francia dove è entrato in vigore nel 2017 su base volontaria e poi adottato anche in Belgio, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi. Il punteggio va dalla A (più sano) alla E (meno sano) e ciascuna lettera è rappresentata da un colore.

In base al simulatore l'olio extravergine è catalogato come un prodotto C, perché costituito per il 99% da grassi insaturi della serie omega, essenziali per l'organismo, solo il 15,3% è rappresentata dagli acidi grassi saturi. Peccato che NutriScore non differenzia e non evidenzia queste caratteristiche, ma valuta solo la concentrazione degli acidi grassi saturi. Il Parmigiano Reggiano ha la lettera D: nonostante l'elevata concentrazione di sodio, un limite nella dieta di malati di ipertensione arteriosa, sono presenti in alte percentuali calcio e fosforo ed è un'ottima fonte di vitamine. Il Prosciutto di Parma, infine, è classificato come E, cioè meno sano. Il NutriScore non tiene conto del fatto che è un prodotto altamente digeribile per effetto della scomposizione delle proteine in molecole più piccole e in singoli aminoacidi durante la stagionatura, riducendo l'aggravio per i reni. Da non trascurare poi il contenuto di vitamine del gruppo B, fondamentali per il sistema nervoso, per la produzione delle cellule del sangue e per il controllo dei processi ossidativi. Da non trascurare la presenza di minerali, come potassio, fosforo, zinco e selenio che conferiscono all'organismo una quantità significativa rispetto alle relative dosi giornaliere raccomandate dai nutrizionisti. (ANSA).