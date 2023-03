Inail: accordo con Galileo Galilei per formazione a scuola

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - L'Inail e l'Istituto tecnico industriale statale Galileo Galilei di Roma hanno sottoscritto un accordo di collaborazione di durata triennale per realizzare sinergicamente iniziative di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza nel mondo della scuola.

Destinate alle studentesse e agli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado, le azioni - spiega una nota Inail - si svilupperanno anche attraverso il coinvolgimento dei docenti.

Al centro dell'accordo, la sperimentazione di progetti formativi innovativi. In particolare, l'accordo stipulato con l'istituto capitolino prevede la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di interventi formativi, che saranno regolati da specifici accordi attuativi, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, da attivare attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi. Un progetto in coerenza con le finalità del protocollo firmato a maggio 2022 tra l'Inail, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro, per realizzare iniziative finalizzate alla cultura della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e per consentire la trasferibilità di modelli didattici efficaci.

(ANSA).