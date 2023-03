Fisco:Confedilizia,bene cedolare secca affitti non abitativi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Accogliamo con soddisfazione il proposito del governo di prevedere un regime di tassazione proporzionale dei redditi da locazione non abitativa. Si tratta di una misura indispensabile e urgente sia per motivi di equità che per ragioni di sopravvivenza di una parte importante dell'economia italiana. L'auspicio è che alla nuova tassa piatta si accompagni un altro intervento da noi a più riprese proposto, quello della tassazione in base al principio di cassa di tutti i redditi da locazione, al fine di interrompere la vessatoria imposizione sui canoni non percepiti". Lo afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, commentando le prime indicazioni sui contenuti della legge delega di riforma del fisco. (ANSA).