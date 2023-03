Fisco: senatori Pd,interrogazione su stop Spid a italiani estero

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Evitare a tutti i costi la paralisi dei servizi ai cittadini all'estero. Il governo intervenga subito fermando una inaccettabile discriminazione nei confronti degli italiani all'estero". È la richiesta dei senatori del Pd eletti nelle ripartizioni estero, Francesco Giacobbe (Africa-Asia-Oceania-Antartide) e Francesca La Marca (America settentrionale e centrale) che, insieme al senatore Alessandro Alfieri, hanno presentato un'interrogazione urgente al ministro degli Esteri, Antonio Tajani sullo Spid, in particolare per sapere come il governo intende agire vista la sospensione del servizio per gli italiani che sono all'estero.

"Il provider InfoCert ha comunicato ai patronati all'estero che non sarà più possibile accedere ai servizi digitali per quei clienti che non sono in possesso di documenti di identità rilasciati dalle amministrazioni italiane - si legge in una nota del Pd così come previsto dall'articolo 7 del regolamento Agid.

L'utilizzo del video riconoscimento, che fino a oggi aveva permesso agli emigrati di poter accedere al servizio Spid attraverso InfoCert, non sarà più accettato, quindi, anche chi aveva ricevuto la propria identità digitale sfruttando questa opportunità, se la vedrà sospesa in attesa di ottenere, lì dove possibile, documenti italiani". E hanno concluso: "Bisogna trovare una soluzione immediata. Non è possibile che a pagare siano sempre i cittadini, specialmente quelli emigrati che si vedrebbero, così, negati il diritto essenziale di poter accedere ai servizi come tutti gli altri connazionali". (ANSA).