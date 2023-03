Fisco: riscossione più semplice, via il ruolo e 120 rate

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Con la delega per la riforma del fisco arriva una semplificazione del procedimento di riscossione. Lo si legge nelle slide del Mef sulla riforma. In particolare, si prevede un progressivo superamento del ruolo e un accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate. E' poi prevista l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione "per una maggiore rapidità di recupero" e anche l'eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, "con conseguente riduzione dei costi". (ANSA).