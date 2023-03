Fisco: revisione agevolazioni, ipotesi forfait per scaglioni

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il governo pensa ad una revisione delle tax expenditures nella riforma fiscale. E' proprio dalle agevolazioni infatti, come spiegato nei giorni scorsi dal viceministro alle Finanze, Maurizio Leo, che si punta a ricavare risorse utili per finanziare le novità della delega. Oggi si tratta di oltre 600 voci e di 165 miliari di spesa pubblica, si legge nelle slide che indicano gli obiettivi della riforma.

L'ipotesi è di una forfettizzazione per scaglioni di reddito, inclusi quelli assoggettati ad imposte sostitutive. (ANSA).