Fisco: Merola (Pd), sistema rimanga progressivo e tocchi rendite

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "La buona notizia sul recupero record dell'evasione nel 2022 è una buona notizia che premia il lavoro dell'Agenzia per le entrate e certamente anche l'impegno profuso in questa direzione dal precedente governo. Il rafforzamento della lotta all'evasione va inteso come elemento di giustizia sociale, di riduzione delle diseguaglianze e anche di un maggior rispetto di una vera e più libera competizione tra le imprese.

Occorre inoltre adeguare questi interventi nel solco previsto dalla nostra Costituzione e cioè nel senso della progressività del sistema impositivo. Da questo punto di vista, è necessario far pagare meno chi oggi paga troppo, ad esempio il mondo del lavoro. Mentre devono contribuire maggiormente al bilancio dello Stato le grandi rendite finanziarie. Il Partito Democratico è d'accordo nel semplificare e migliorare il rapporto tra i cittadini e il fisco, ma questo non deve significare la rinuncia a un equo sistema impositivo. Il governo delle destre sta invece dando cattivi segnali come sulla flat tax e sull'innalzamento del tetto al contante". Così il capogruppo del Pd in commissione Finanze alla Camera, Virginio Merola. (ANSA).