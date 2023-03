Fisco: ipotesi cedolare secca per immobili non abitativi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il regime della cedolare secca potrebbe essere esteso anche agli immobili non abitativi. E' un'ipotesi allo studio relativa ai redditi Irpef dei fabbricati.

Lo si evince dalle slide preparate dal Mef sulla riforma fiscale. La delega interviene su tutte le categorie di reddito Irpef (redditi agrari, dei fabbricati, di natura finanziaria, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e diversi) con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema.

Per quanto riguarda invece i redditi di natura finanziaria, si prevede, tra le altre cose, il raggruppamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in un'unica categoria reddituale soggetta a tassazione in base al principio di cassa e di compensazione e un'imposta sostitutiva agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dalle casse di previdenza. (ANSA).