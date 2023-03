Fisco: Fenu (M5s), delega governo nasce vecchia

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "La delega fiscale confezionata dal Governo, almeno a stare alle anticipazioni contenute nelle slides elaborate dal Mef, nasce già vecchia, non al passo coi tempi, contraddistinta dal solito e ormai logoro slogan su un alleggerimento del carico fiscale per il quale non ci sarà nessuno spazio. Si torna infatti a evocare un taglio delle tasse finanziato dal disboscamento delle spese fiscali, la cui eliminazione però determina già di per sé un aumento delle tasse. Questo non significa che il settore non debba essere razionalizzato, ma che per una vera riforma fiscale moderna non si può prescindere da un intervento sull'economia digitale". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera.

"Solo da qui, infatti - spiega Fenu -, possono essere ricavate risorse per riequilibrare un sistema che vede lavoratori e imprese sempre più in difficoltà. Per questo nel disegno di legge delega fiscale depositato ieri al Senato dal M5S si propone la costituzione di un aggregatore unico dei dati dei cittadini consegnati a colossi del web e piattaforme varie, come tassello fondamentale per una non più rinviabile mappatura.

Come emerso dalla recente inchiesta della Gdf su Meta, i dati dei cittadini hanno un valore economico, un valore immenso che sta moltiplicando senza sosta la ricchezza di alcuni operatori.

E non possiamo più permetterci di aspettare gli orientamenti di organismi internazionali per agire. Il rischio è che il blocco concordato di nuove imposte rischi di apparire del tutto inadeguato davanti all'irrompere di nuove modalità di accesso e di fruizione della rete" conclude Fenu. (ANSA).