Fisco: con più rinnovabili si punta a rimodulazione accise

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Rimodulazione delle accise sui prodotti energetici promuovendo l'utilizzo di quelli ottenuti da risorse rinnovabili. E' uno degli obiettivi indicati nelle slide sulla riforma del fisco in arrivo la prossima settima in cdm.

La delega prevede anche la revisione del sistema di tassazione in materia di accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica collegandone il valore ai quantitativi dei prodotti effettivamente ceduti e fatturati (anziché sullo storico).

