Fisco: Albano, tra qualche mese Iva zero pane, pasta e latte

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Ci proviamo" a togliere l'Iva dai beni essenziali. "Vogliamo provare a portarla a zero, lavoreremo in questo senso". Lo ha detto la sottosegretaria all'Economia Lucia Albano, ospite di Un Giorno da Pecora a Rai Radio1, secondo quanto riporta una nota della trasmissione. Quando potremo avere l'Iva a zero sui beni essenziali, come pane, pasta e latte? "Tra qualche mese", ha risposto Albano. Prima dell'estate? "Ci proviamo - ha aggiunto -, io mi faccio carico della richiesta, personalmente sono favorevole". (ANSA).