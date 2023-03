Ex Ilva: Confindustria Taranto, ok sblocco ristori, continuità

(ANSA) - TARANTO, 09 MAR - "Abbiamo accolto con grande favore la notizia dello sblocco dei pagamenti per le aziende, un momento che le imprese attendevano da tempo, perché è un importante riscontro alle nostre richieste formulate da mesi ai vari stakeholders e successivamente al ministro Urso, che di tale sblocco si era fatto in qualche modo garante, in sede ministeriale. Ma è altrettanto ovvio che si tratta della classica boccata d'ossigeno che necessita di continuità nei mesi a venire". Lo sottolinea il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, commentando le dichiarazioni rilasciate ieri dall'ad di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, che ha annunciato di aver firmato i mandati di pagamento nei confronti delle ditte dell'indotto che avanzano crediti. (ANSA).