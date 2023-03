Ex Ilva: Confindustria Taranto, alta formazione progetto comune

(ANSA) - TARANTO, 09 MAR - "La nostra Confindustria e Acciaierie d'Italia perseguono gli stessi obiettivi, lavorano per costruire le stesse competenze, collaborano con il sistema accademico e auspicano lo stesso futuro per l'acciaieria e per le tante aziende fornitrici che vi operano. A volte, sono contestuali e speculari anche le iniziative portate avanti".

Così il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma in merito ai progetti di formazione nel segno della transizione ecologica e della decarbonizzazione. Mentre ieri Acciaierie d'Italia "presentava - osserva Toma - la 'Technical Academy', in Confindustria Taranto si parlava di green economy e sostenibilità ambientale in occasione del ciclo di formazione destinato ai docenti pugliesi degli istituti superiori di secondo grado, portato avanti dall'Its Academy Cuccovillo in collaborazione con il 'Philip Morris institute for manifacturing competences', proprio alla scopo di costruire competenze e specializzazioni adeguate per le sfide 4.0. Un percorso che Confindustria ha sostenuto fortemente".

In questa "stessa occasione, in cui - aggiunge Toma - nostre aziende di eccellenza hanno illustrato le loro best practices 4.0, erano presenti studenti che hanno seguito percorsi formativi di tertiary education (scuola-azienda) proprio in Acciaierie d'Italia. Sarà nostro piacere, pertanto, nella prossima utile occasione, condividere in questa o in altre sedi i nostri investimenti per il futuro anche con Acciaierie d'Italia, quale interlocutore d'eccellenza del territorio".

