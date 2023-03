Donati 55.000 euro con calendario Coop e colletta alimentare

(ANSA) - TRENTO, 09 MAR - Sait Coop (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) e Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel Odv hanno presentato i risultati dell'ultima raccolta fondi legata al Calendario Coop 2023 Solidale e alla Colletta Alimentare, svoltasi tra il 26 novembre e l'8 dicembre 2022, portando ad una donazione complessiva di oltre 55.000 euro. A fine 2022, in occasione dei 25 anni di collaborazione, il Calendario Coop è diventato solidale, raccogliendo la sfida che le Cooperative di consumo aderenti al Consorzio Sait Coop avevano lanciato, puntando sulla generosità dei Soci e dei Clienti che potevano donare 50 centesimi o 50 punti raccolti sulla Carta in Cooperazione. La Coop - si legge in una nota - ha raddoppiato questa cifra, che arrivava così ad 1 euro per ogni calendario acquistato, trasformandola in prodotti da donare al Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV. Sono stati raggiunti circa 48.500 euro, per un'iniziativa che vuole sostenere con continuità la Onlus territoriale, andandosi ad aggiungere a tutte le altre che già fanno parte della collaborazione.

L'ultima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l'iniziativa che il Banco Alimentare organizza ogni anno per raccogliere alimenti da distribuire a strutture caritative che si occupano di chi ha più bisogno, ha consentito inoltre di donare oltre 7.000 euro di merce, oltre alle 70 tonnellate di prodotti raccolti nei negozi. Hanno aderito più di 250 negozi Famiglia Cooperativa, Coop Trentino Alto Adige/Südtirol e Coop Superstore, che hanno visto la presenza dei volontari del Banco Alimentare, a cui era possibile donare alimenti non deperibili: sono stati così raccolti latte, zucchero, fagioli, fagiolini, piselli, olio e tonno in scatola.

In aggiunta o in alternativa, in tutti i negozi della Cooperazione Trentina, era possibile donare alle casse di 2, 5 o 10 euro, 'trasformati' in prodotti alimentari a favore del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV. (ANSA).