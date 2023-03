Confcommercio, affitti brevi rappresentano 25% posti letto in Ue

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Il fatto che gli affitti brevi rappresentino ormai, in Europa, circa un quarto dei posti letto disponibili per esigenze di pernottamento a destinazione dei turisti, e la constatazione che lo strumento più diffuso di promozione e commercializzazione di tali tipi di locazione è costituito da piattaforme web che operano a livello internazionale, travalicando quindi i confini fisici e giurisdizionali degli Stati, ha indotto il legislatore comunitario ad intervenire sul tema, con la proposta in analisi.

Lo fa con uno strumento normativo, il Regolamento, che è sì particolarmente immediato nella sua entrata in esecuzione, e quindi efficace, ma che è altrettanto rigido, dato che non prevede passaggi di recepimento nelle normative nazionali.

Quanto sopra si scontra con un livello di normazione che, sul tema, è particolarmente differenziata tra gli Stati membri, in alcuni casi anche tra le aree regionali e locali dello stesso Stato. E' il caso dell'Italia, che sul tema degli affitti brevi e delle piattaforme di promozione e commercializzazione presenta una sequenza di norme". Lo dice Alberto Corti di Confcommercio nell'audizione alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

Confcommercio segnala anche che il testo finale di Regolamento dovrebbe chiarire che le disposizioni previste non incidono sulla libertà, per gli Stati membri, di regolamentare l'accesso al mercato della locazione di immobili per affitti brevi con proprie norme, "purché queste non risultino in contrasto con i principi di non discriminazione e proporzionalità sanciti dal diritto dell'Unione e siano conformi al medesimo. Importante anche che consenta, alle competenti autorità degli Stati membri, di chiedere, in sede di rilascio di numero di registrazione da attribuire all'immobile, dati e documenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Regolamento, se necessari per l'acquisizione di elementi utili per esigenze locali". "Il regolamento - continua - non dovrebbe prevedere forme di automatismo nel rilascio del numero di registrazione, sia pure quando è previsto un meccanismo di successiva valutazione del rispetto, da parte dei locatori, dei requisiti di accesso al mercato e invece dovrebbe richiamare le piattaforme a compiere controlli incisivi ed ampi sugli annunci pubblicati, che sia più vincolante rispetto ad espressioni generiche come "sforzi ragionevoli" e "verifiche casuali"".

Infine auspica che "rafforzi il richiamo agli Stati membri a istituire banche dati per il rilascio di numeri di registrazione identificativi degli immobili in locazione breve, perseguendo in questo modo con maggiore efficacia l'obiettivo di una parità di condizioni in tutto il territorio comunitario". (ANSA).