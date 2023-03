Abi Sicilia: Malandrino confermato a guida commissione regionale

(ANSA) - PALERMO, 09 MAR - Salvatore Malandrino, regional Manager Sicilia di UniCredit, è stato confermato alla presidenza della Commissione Regionale Abi per il prossimo biennio. La nomina è stata deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Associazione bancaria italiana nella riunione del mese scorso. Lo comunica Abi Sicilia in occasione della seduta di insediamento della Commissione in cui si è fatto il punto sui principali temi all'ordine del giorno per il territorio.

In primo piano il sostegno ad imprese e famiglie e il mercato del credito in Sicilia che, sulla base dei dati locali più aggiornati, si è avviata a chiudere il 2022 con un totale prestiti per oltre 58 miliardi di euro (in crescita dell'1,8%) di cui 19,5 miliardi alle imprese (in linea con il 2021) e 31,5 miliardi alle famiglie (in aumento del 3,5%). Il settore bancario affronta la complessa congiuntura economica sul territorio con il risultato di un rapporto sofferenze/impieghi che ha raggiunto il 3,2%, con sofferenze per circa 1,9 miliardi di euro. Buono l'andamento dei depositi da parte della clientela, segno di una costante fiducia dei risparmiatori: complessivamente oltre 74,6 miliardi di euro pari ad un incremento dell'1,7%. (ANSA).