++ Fisco: verso nuova Ires a due aliquote, superamento Irap ++

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La riforma fiscale prevede una nuova Ires (l'imposta sui redditi delle società) a due aliquote, con aliquota ridotta rispetto al 24% per la quota di reddito destinata, nei due anni successivi, a investimenti qualificati e/o nuova occupazione. Lo si evince dalle slide preparate dal Mef, in cui si sintetizza: "chi più assume ed investe meno paga". E' previsto inoltre il "graduale superamento dell'Irap" (Imposta regionale sulle attività produttive), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti, attraverso l'introduzione di una sovraimposta con base imponibile corrispondente a quella Ires. (ANSA).