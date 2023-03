++ Fisco: verso delega in 21 articoli, 24 mesi per attuazione ++

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La legge delega per la riforma del fisco cui sta lavorando il governo è divisa in 4 parti e 21 articoli, che vanno dalla riforma dell'Irpef con la transizione a tre scaglioni e aliquote più basse alla nuova Ires a due aliquote, dalla razionalizzazione del numero e delle aliquote Iva ad un nuovo sistema fiscale per gli enti locali. Lo si evince dalle slide preparate dal Mef sulla riforma fiscale che l'ANSA ha visionato. In base ai possibile tempi della delega viene indicato marzo per il cdm e 24 mesi per l'adozione dei decreti delegati. (ANSA).