++ Fisco: Leo,dare quiete a contribuenti ad agosto e dicembre ++

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "La parte più significativa di questa riforma" del fisco "è legata ai procedimenti". Lo ha detto il viceministro dell'economia Maurizio Leo durante la presentazione dei risultati dell'Agenzia delle Entrate, precisando che c'è la volontà di "spingere ancora di più sul meccanismo della dichiarazione: vogliamo dare un po' di quiete al contribuente in periodi particolari, come i mesi di agosto e dicembre, in cui non arrivano le lettere di compliance", ha aggiunto. (ANSA).